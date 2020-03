Laurea a distanza: giovane vastese discute la tesi nell'Aula 'Giuseppe Vennitti'

La vastese Paola Petta ha discusso, nella Sala consiliare "Giuseppe Vennitti" del Comune di Vasto, in collegamento con la facoltà di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre la tesi di laurea dal titolo "Ordinanza europea di sequestro conservativo su i conti correnti. Reg.UE n655/2014".

La giovane aveva chiesto un supporto tecnico al Comune in seguito alla disponibilità manifestata dall'ente, in occasione della conferenza stampa per la presentazione della didattica a distanza.

Tanti cari auguri!