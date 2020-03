Sevel, stop alla produzione fino al 13 maggio

Si ferma la produzione alla Sevel.

Per l'insediamento industriale della Val di Sangro, lo stop all’attività lavorativa è stato fissato fino al prossimo 13 maggio, decisione legata all'emergenza Coronavirus.

Interessata una forza lavoro di 5.862 addetti.

Tra i primi interventi a commento quello del comitato regionale Abruzzo del Partito della Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: "La mobilitazione dei lavoratori, non solo in Sevel - scrivono in una nota il segretario nazionale Maurizio Acerbo ed il segretario regionale Marco Fars -, sta facendo capire all'Abruzzo e al Paese che occorre chiudere le produzioni non essenziali.

Migliaia di lavoratori che tutti i giorni si muovono, si recano a lavoro, tornano a casa dopo aver condiviso luoghi a rischio, mettono palesemente in contraddizione il principio di dover stare tutti a casa per tutelarci dal virus.

Ora Marsilio dichiari zona rossa anche la Val di Sangro e i poli industriali dove quotidianamente si muovono migliaia di lavoratori. Ribadiamo che occorrerebbe un provvedimento del Governo per fermare le produzioni non essenziali. Ogni giorno perso è un giorno in più che si concede al virus per riprodursi e diffondersi".