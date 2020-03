Coronavirus, casi vastesi: fratello e sorella 'clinicamente guariti'

I due pazienti di Vasto, fratello e sorella ricoverati al 'San Pio da Pietrelcina' per la positività al test del Covid 19 risultano "clinicamente guariti e saranno trattenuti in isolamento domiciliare in attesa del tampone di conferma per l'accertamento della negatività".

E' quanto si evidenzia in una nota diffusa dall'Ufficio Stampa della Asl Lanciano-Vasto-Chieti.