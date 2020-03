Luoghi chiusi a Vasto: ci sono lungomare, Loggia Amblingh e Punta Aderci

A metà giornata il sindaco di Vasto Francesco Menna ha annunciato l'emanazione dell'ordinanza che dispone la chiusura di parchi pubblici e cimitero ed il divieto di frequentare piste ciclabili e percorsi pedonali.

Poco fa, in una nota, il Comune ha chiarito l'elenco dei luoghi inaccessibili per l'emergenza Coronavirus ribadendo l'invito ad uscire di casa solo in caso di necessità.

Saranno chiusi all'accesso pedonale e ciclabile:

Lungomare Ernesto Cordella, Lungomare Duca degli Abruzzi, Piazza della Guardia Costiera, Piazza Rodi, la pista ciclopedonale e la Riserva Naturale di Vasto Marina sulla riviera;

Loggia Amblingh, Via Adriatica, Piazza Marconi e Viale della Rimembranza in centro;

Riserva Naturale di Punta Aderci.

Chiusi la Villa Comunale e i parchi cittadini.

"Sarà chiuso al pubblico - si chiude nella nota - il cimitero comunale, continuando a garantire i servizi di inumazione, tumulazione e consentendo l'estremo saluto da parte dei familiari, in forma strettamente privata".