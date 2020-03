Chiusi parchi pubblici e cimitero, vietate piste ciclabili e percorsi pedonali: altra 'stretta' a Vasto

"Non possiamo permetterci di mettere a rischio un'intera comunità per l'irresponsabilità di alcuni singoli: bisogna comprendere che si deve stare a casa e che gli spostamenti sono permessi solo per esigenze lavorative, per rifornimento di cibo e per urgenti necessità legate, in particolare, ad esigenze mediche".

Il sindaco di Vasto Francesco Menna ha emanato un'apposita ordinanza con cui vieta i percorsi pedonali, chiude le piste ciclabili e i parchi pubblici cittadini ed il cimitero comunale. Quest'ultimo resterà chiuso al pubblico, continuando a garantire i servizi indifferibili.

"Queste belle giornate - dice il primo cittadino - non devono distoglierci dall'obiettivo di contenere il virus e, quindi, di proteggere le nostre strutture ospedaliere e, soprattutto, il personale a cui va la massima gratitudine per il loro senso del bene comune".

Ribadito, infine, l'appello: "Restiamo in casa: la battaglia è difficile e serve l'apporto di tutti".