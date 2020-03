Misure drastiche anche in Francia, da Vasto Marina l'appello su 'Le Parisien'

Misure drastiche, per il contenimento della diffusione del Coronavirus, sono necessarie anche in Francia. Ne è pienamente convinto Franco Manelli, imprenditore in pensione italo-francese che da qualche anno vive a Vasto Marina, assieme alla moglie Gianna. La sua testimonianza è finita al centro di un articolo pubblicato da 'Le Parisien', tra i principali giornali del Paese d'Oltralpe. In Francia, con gli ultimi provvedimenti, si sta iniziando a muoversi nella direzione della 'strategia' italiana di contrasto al Coronavirus e Manelli ne condivide le impostazioni, raccontando le rinunce in atto e le sue ultime giornate trascorse tra le mura di casa immerso in letture e ascolto di musica. Nell'articolo in questione viene interpellata anche Anna Suriani, ex assessore a Vasto, nella sua qualità di operatrice del Servizio Prevenzione della Asl, con al centro dell'attenzione le limitazioni attuali, con l'appello prioritario a rimanere in casa, uscendo soltanto in casi di stretta necessità. La preoccupazione non manca e il pensiero di Franco Manelli corre soprattutto verso i tre figli lontani, due dei quali residenti in Francia. Di pari passo, però, c'è la speranza di poter riuscire a superare, con determinazione e sacrifici, un momento sì difficile e complicato.