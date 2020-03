Donati presidi di protezione per gli operatori dell'Ospedale di Vasto

Un gesto concreto per essere vicino agli operatori dell'ospedale di Vasto con una donazione "preziosa". Protagonista la Ferramenta Torricella, di San Salvo, che ha inviato al "San Pio" i dispositivi di protezione per i dipendenti.

In Direzione sanitaria sono stati consegnati guanti, mascherine, occhiali, camici per il personale, accogliendo l'appello dei giorni scorsi del Direttore generale della Asl, Thomas Schael, il quale aveva invitato le aziende a dare una mano in un momento di estrema necessità di presidi di protezione, la cui disponibilità è assai limitata sui mercati nazionali e internazionali.

Il noto marchio di San Salvo, di antica tradizione nel campo della ferramenta e antinfortunistica, ha risposto con slancio e ha offerto la fornitura. Ai titolari dell'azienda il ringraziamento sincero del personale dell'ospedale di Vasto e della Direzione Asl.