Supporto psicologico telefonico, da lunedì servizio al via a Vasto

Il Comune di Vasto attiva un servizio di supporto psicologico gratuito via telefono per i cittadini, per chi si trova in quarantena o in isolamento domiciliare per il Coronavirus.

Il servizio sarà attivato da lunedì 16 marzo ed è rivolto a tutti coloro che hanno bisogno di un sostegno per gestire dubbi, timori e paure che possono insorgere in ognuno.

“ Le emozioni giocano un ruolo fondamentale nella vita quotidiana - ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali, Lina Marchesani - e ancor di più in tutto quello che ci si ritrova a vivere all’improvviso, stravolgendo di fatto tutte le scelte pianificate.