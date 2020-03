Maltrattamenti in famiglia e droga per lo spaccio, 40enne arrestato

Gli uomini del Commissariato di P.S. di Vasto, grazie alla sinergia e costante collaborazione con i magistrati della Procura della Repubblica e del Tribunale di Vasto, hanno posto fine ad una triste e grave tragedia familiare che vedeva, quale attore principale, un 40enne vastese con precedenti per lesioni personali, ingiuria e furto; vittime, la moglie, i figli minorenni ed i genitori di lei.

Ricostruisce i fatti il dirigente, commissario capo Fabio Capaldo.

La donna, dopo anni di soprusi, umiliazioni e violenze, ha trovato il coraggio di chiedere aiuto alla Polizia.

Il suo racconto è stato un susseguirsi di violenze fisiche subite per lungo tempo e, come riconosciuto dallo stesso Gip del Tribunale di Vasto, la donna ed i figli erano stati costretti a penose condizioni di vita che avevano determinato uno stato di grave sofferenza morale, fisica e psichica.

La violenza insensata e cieca iniziava già dal 2007 fino ad arrivare ai primi giorni di questa settimana; la follia dell'uomo coinvolgeva non soltanto la donna, ma anche i figli ed i genitori di lei, colpevoli di dare loro rifugio e protezione.

In fase di esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, gli uomini del Settore Anticrimine del Commissariato di P.S. di Vasto eseguivano un'accurata perquisizione domiciliare che permetteva di rinvenire circa 8 kg. di sostanza stupefacente, tipo hashish; circa 300 gr. di sostanza stupefacente, tipo cocaina; sostanza da taglio, tipo mannitolo; un bilancino di precisione; 5.800,00 euro in contanti, in pezzi da 50 e 100 euro.

Gli 8 kg. di hashish potevano fruttare circa 22.000 singole dosi per un valore di mercato di circa 80.000 euro; mentre, i 300 gr. di cocaina 1.500 dosi per un valore di circa 30.000 euro.

Al termine delle formalità di rito, il vastese veniva associato alla Casa Circondariale di Vasto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.