Coronavirus e ricoveri a Vasto e Chieti, il bollettino medico della Asl

Salgono a tre i pazienti risultati positivi al test del Coronavirus ricoverati presso l'unità operativa di Malattie infettive a Vasto. Ai due già ricoverati, che mostrano costanti segni di miglioramento, si è aggiunto un uomo di 67 anni, ricoverato l'altra notte con evidenti sintomi. Gli esami hanno poi confermato il contagio.

A Chieti sono dieci i pazienti in Malattie infettive, due dei quali, un maschio e una femmina, sono in netto miglioramento: presto sarà effettuato il test di controllo per verificarne la guarigione.

Per altri due si è resa necessaria la respirazione assistita.

Per completezza di informazione si precisa che nella serata di ieri sono stati accolti tre pazienti non affetti da Coronavirus trasferiti da Brescia. Due si trovano in Rianimazione a Lanciano e uno a Vasto. Si tratta di malati che soffrono di altra patologia e trasferiti dalla Rianimazione di ospedali lombardi, dove c'è assoluta necessità di liberare posti letto da destinare ai pazienti Covid-19.