Pescatori di frodo ai tempi del Coronavirus, sequestri e denunce

Questa notte a Vasto, i Carabinieri del N.O.R. - Aliquota Radiomobile di Vasto, nel corso di specifico servizio, volto al controllo sul rispetto delle prescrizioni imposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dalla connessa Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale per il “contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con il supporto del personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo-Guardia Costiera di Vasto, hanno denunciato due persone, entrambe residenti in Campania, S. S., classe ’84, e C. P., classe ’66, per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità (art. 650 c.p.) e sanzionato gli stessi per violazioni in materia di pesca.

I militari della Radiomobile, insospettiti da un mezzo circolante in piena notte lungo la Statale 16, in località San Tommaso alla Marina, lo fermavano e procedevano a un regolare controllo. Mentre venivano acquisite le generalità degli occupanti, veniva notata, nascosta nel bagagliaio della loro auto, diversa attrezzatura da pesca, nonché due grosse casse di plastica, contenti prodotto ittico vivo. Alla richiesta dei militari di esibire idonea documentazione comprovante giustificazione della loro presenza al di fuori del Comune di residenza, gli stessi non erano in grado di fornirne alcuna valida risposta. Pertanto i due venivano denunciati ai sensi dell’art. 650 c.p.. Inoltre, vista la particolare tipologia di merce trasportata dagli uomini, il personale militare della locale Guardia Costiera, intervenuto sul posto, espletati i dovuti accertamenti ed accertata l’illecita provenienza del pescato, procedeva a redigere verbale di contestazione per violazione del D.Lgs. n. 04/2012, punito con una sanzione amministrativa di € 2.000,00.

Il pescato rinvenuto di circa 15 kg di polpo e 5 kg circa di cernie nonché l’attrezzatura utilizzata venivano posti sotto sequestro.

L’attività svolta nel corso della notte ha confermato l’assoluta e massima sinergia tra le forze di Polizia presenti sul territorio che operano in piena collaborazione e confronto al fine di renderlo sempre più sicuro anche e soprattutto in questo particolare periodo.