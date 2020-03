Consegna a domicilio, collaborazione tra farmacie e Protezione Civile di Vasto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

E' operativo anche a Vasto il servizio di consegna farmaci a domicilio.

Grazie alla collaborazione tra le Farmacie cittadine e la Protezione Civile si può chiedere la consegna a casa dei farmaci di cui si ha bisogno e necessità.

A disposizione il numero verde nazionale 800-189-521 e quello della Protezione Civile di Vasto - 0873-301376 - per indicare la farmacia di fiducia presso la quale verranno ritirati i prodotti da consegnare ad anziani o persone impossibilitate a uscire di casa residenti nel territorio del Comune di Vasto.

La stessa Protezione Civile vastese, inoltre, comunica che presso la propria sede nelle vicinanze del Terminal Bus in via dei Conti Ricci, sono a disposizione i moduli dell'autocertificazione necessari per gli spostamenti.