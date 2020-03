Rianimazione e Terapia intensiva, la richiesta di 47 sindaci

Sono 47 i sindaci del territorio Sangro-Aventino-Frentano che chiedono di provvedere con urgenza ad attivare, presso gli ospedali di Atessa e di Casoli dei reparti di Rianimazione e Terapia intensiva.

Tutto questo sulla base dell'esiguo numero di posti letto attualmente disponibli presso i presidi ospedalieri del territorio ed in modo da poter far fronte ad eventuali emergenze che si potrebbero verificare a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica del Coronavirus.

In campo il Comitato dei sindaci Sangro-Aventino-Frentano con una lettera (nel documento allegato in formato pdf) trasmessa al direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti Thomas Schael, al presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, al presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e all'assessore alla Salute Nicoletta Verì.

"L'evolversi della situazione epidemiologica -si legge nel testo - il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale che potrebbero portare i presidi ospedalieri della Regione Abruzzo a non riuscire a far fronte alle emergenze in considerazionedel numero esiguo di posti nei reparti di Terapia intensiva e Rianimazione".

Di seguito l'elenco dei sindaci firmatari.

Giulio Sciorilli Borrelli, Sindaco di Atessa

Massimo Tiberini, Sindaco di Casoli

Ernesto Graziani, Sindaco di Paglieta

Mario Pupillo, Sindaco di Lanciano

Raffaele Nasuti, Sindaco di Bomba

Enrico Di Giuseppantonio, Sindaco di Fossacesia

Vincenzo Muratelli, Sindaco di Altino

Domenico Giangiordano, Sindaco di Roccascalegna

Raffaele Verratti, Sindaco di Sant'Eusanio del Sangro

Mario Troiolo, Sindaco di Archi

Gianni Bellisario, Sindaco di Perano

Mario Zulli, Sindaco di Gessopalena

Ciro Carpineta, Sindaco di Pietraferrazzana

Christina Simonetti, Sindaco di Colledimezzo

Pino Finamore, Sindaco di Villa Santa Maria

Alfredo Salerno, Sindaco di Fallo

Loredana Peschi, Sindaco di Civitaluparella

Silvio Di Pietro, Sindaco di Quadri

Arturo Scopino, Sindaco di Montelapiano

Alessio Monaco, Sindaco di Rosello

Sabatino Ramondelli, Sindaco di Roio del Sangro

Patrizia D'Ottavio, Sindaco di Monteferrante

Nicola Di Fabrizio, Sindaco di Montebello sul Sangro

Nicola Iannone, Sindaco di Tornareccio

Carlo De Vitis, Sindaco di Fara San Martino

Gianni Di Rito, Sindaco di Rocca San Giovanni

M. Giulia Di Nunzio, Sindaco di Santa Maria Imbaro

Gabriele D'Angelo, Sindaco di Castel Frentano

Danilo D'Orazio, Sindaco di Civitella M. Raimondo

Tommaso Schips, Sindaco di Mozzagrogna

Nicola Labrozzi, Sindaco di Frisa

Nino Di Fonso, Sindaco di Torino di Sangro

Maurizio Bucci, Sindaco di Gamberale

Massimiliano Berghella, Sindaco di Treglio

Palmerino Fagnilli, Sindaco di Pizzoferrato

Emiliano Bozzelli, Sindaco di San Vito Chietino

Carmine Ficca, Sindaco di Torricella Peligna

Armando Di Luca, Sindaco di Borrello

Angelo Piccoli, Sindaco di Montenerodomo

Gianpaolo Rosato, Sindaco di Taranta Peligna

Andrea Schina, Sindaco di Colledimacine

Andrea Di Fabrizio, Sindaco di Lama dei Peligni

Carolina De Vitis, Sindaco di Lettopalena

Claudio D’Emilio, Sindaco di Palena

Domenico D'Angelo, Sindaco di Pennadomo