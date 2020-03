Inviti ribaditi alla cittadinanza e l'auspicio: “Con la collaborazione di tutti ce la faremo”.

Il sindaco Francesco Menna, nella sala consiliare 'Giuseppe Vennitti' del Comune fa suo l'appello lanciato ieri sera dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha esteso a tutto il Paese l'etichetta di 'zona protetta'.

Assieme ad Eustachio Frangione, responsabile della Protezione Civile di Vasto ed al comandante della Polizia Locale Giuseppe Del Moro, il primo cittadino ricorda le misure restrittive allargate in tutta Italia, raccomandando la massima condivisione.

“Io resto a casa” è il motto, l'invito è ad uscire di casa solo in caso di necessità e niente assembramenti. Valgono, poi, tutte le regole delle quali, ormai, si parla in ogni dove. Gli spostamenti in città non sono esclusi, a parte i casi di necessità ed urgenza si può passeggiare, uscire per fare la spesa, vanno però rispettate le distanze e, soprattutto, viene ribadito il divieto di assembramenti.

Parole d'ordine: responsabilità, prudenza, consapevolezza e collaborazione.

“Il momento è problematico. Cerchiamo di superarlo assieme”, conclude il sindaco.

Ricordato il numero della Protezione Civile 0873-301376.