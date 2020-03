Scuole ed università, la chiusura si allunga fino al 3 aprile

"Portiamo la sospensione dell'attività didattiche sino al 3 aprile su tutta la penisola isole comprese".

Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nella conferenza stampa nella quale ha annunciato l'estensione dei provvedimenti restrittivi per il Coronavirus in tutta Italia, non solo in Lombardia e nelle altre 14 province inizialmente comprese nelle precedenti disposizioni.