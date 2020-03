Proroga della prima rata della Tari, proposta bocciata

Una risoluzione urgente in Consiglio Comunale per chiedere il differimento delle imposte locali alla luce dell’emergenza Coronavirus, partendo dalla prima rata della Tari, l'imposta sui rifiuti per il 2020.

La ha presentata oggi in Consiglio Comunale, Vincenzo Suriani (FdI), che dichiara:“Gli Uffici Comunali hanno predisposto e inviato ai contribuenti le rate di pagamento della Tassa sui Rifiuti (TARI 2020) nelle settimane passate, prima dell’apparizione sul nostro territorio nazionaledel fenomeno del Covid 19; la documentazione inviata dal Comune di Vasto, prevede la scadenza della prima rata della tassa sui rifiuti per il 31 marzo 2020 .”

Secondo Suriani “il pagamento di questa rata del 31 marzo 2020 porterebbe a una serie di disagi per la popolazione di Vasto, che dovrebbe recarsiin massa negli uffici postali o nelle banche per il pagamento imminente, contravvenendoa molte delle disposizioni precauzionali previste dai DPCM governativi sull’emergenza Covid 19, e creerebbe serie difficoltà anche agli Uffici del Comuneche si troverebbero, proprio in questo periodo di emergenza, a dover gestire un flusso di utenti che si recherebbero in Municipio per chiedere informazioni e rettifiche.”

“Per questo motivo ho proposto, insieme ad altri consiglieri di minoranza, una risoluzioneche impegnava il Sindaco a valutare un differimento della prima rata della TARI 2020 di almeno due mesi, senza alcun tipo di sanzione e aggravio per il contribuente. La risoluzione impegnava anche il Sindaco a valutare ulteriori posticipi di qualsiasi altra imposta comunale, anche oltre la data del 31 maggio 2020, qualora la situazione sanitaria lo possa ritenere consigliabile.”

Il Consiglio Comunale ha purtroppo bocciato, coi voti della maggioranza Menna, la risoluzione del Capogruppo di Fratelli d’Italia, che conclude: “Oggi è stata scritta una ennesima brutta pagina in Consiglio, perché la maggioranza di centrosinistra ha fatto prevalere considerazioni bieche di equilibri finanziari del Comune sulla grave situazione che sta vivendo Vasto, insieme a tutto il Paese. Lo spostamento della prima rata Tari senza aggravio per il contribuente è comunque una esigenza che continueremo a fare presente nei prossimi giorni, nell’interesse della cittadinanza che non deve essere costretta a recarsi in massa agli sportelli nella situazione attuale”.

Così in una nota di stampa il consigliere Vincenzo Suriani, Presidente della Commissione di Vigilanza.