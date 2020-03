Consiglieri comunali a 'distanza di sicurezza' nell'Aula 'Vennitti'

I consiglieri comunali a distanza di almeno un metro uno dall'altro nel corso della riunione odierna dell'assise civica con all'ordine del giorno, tra i punti, il bilancio finanziario a valenza triennale dell'ente.

"Nell'aula Vennitti - si legge in una nota - si osservano norme comportamentali che rispettano le vigenti disposizioni normative: il pubblico non può partecipare ai lavori consiliari che possono essere comunque seguiti in diretta streaming.

Oltre a sindaco, consiglieri ed assessori, sono ammessi solo funzionari e dipendenti comunali la cui presenza è strettamente necessaria per lo svolgimento dei lavori; i consiglieri sono distanziati tra loro e distribuiti in tutto lo spazio dell'aula".