"Si metta in quarantena" chi di ritorno a Vasto dalle 'zone rosse'

“Chi viene nel nostro comune dalla zone rosse si metta in quarantena volontaria presso il proprio domicilio, contatti urgentemente il medico di base, il numero verde della Asl 800-860-146 o le forze dell’ordine”.

Questo l’appello formulato da Francesco Menna, sindaco di Vasto, di fronte alla crescita del livello di diffusione del Coronavirus in Italia.

La Regione Abruzzo, in merito, ha emanato nella giornata di ieri un'ordinanza che prevede specificamente la quarantena per quanti hanno fatto ingresso in Abruzzo dall'8 marzo provenienti dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano - Cusio - Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.