Papa Francesco e il saluto ai bambini della Prima Comunione di Monteodorisio

Nei saluti finali dopo l'Angelus di oggi, per la prima volta recitato in diretta streaming per "la necessaria prudenza a causa dell'emergenza coronavirus", si legge su avvenire.it, sono stati citati da Papa Francesco i bambini della Prima Comunione di Montedorisio.

Prima dell'inizio dell'Angelus, il pontefice si è scusato per apparire "ingabbiato" nella biblioteca del Palazzo Apostolico della Città del Vaticano e ha lodato l'impegno di chi sta lottando strenuamente contro il dilagare del coronavirus.

Il testo dell'Angelus (clicca qui)

Il video dell'Angelus (clicca qui)