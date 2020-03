Il presidente Marsilio in 'isolamento domiciliare volontario'

"Sono in isolamento domiciliare volontario".

Lo comunica Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, alla luce della notizia della positività al Covid 19 del presidente della Regione Lazio e segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti.

Marsilio ha contattato gli operatori sanitari seguendo il protocollo previsto: "Martedì pomeriggio scorso - dice - sono stato in contatto ravvicinato con lo stesso in occasione della firma del protocollo d'intesa sulla velocizzazione della ferrovia Roma-Pescara. Mi è stato consigliato di rimanere in isolamento, monitorando la temperatura corporea due volte al giorno, per alcuni giorni, prima di effettuare un tampone (indicativamente nella giornata di martedì).

I medici mi hanno infatti spiegato che il risultato di un tampone non sarebbe significativo prima di 7/8 giorni dal contatto con un soggetto positivo.

Seppur in isolamento - conclude Marsilio -, continuerò a seguire l'attività della Giunta regionale in contatto telefonico e telematico con assessori, dirigenti e collaboratori".