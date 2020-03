Didattica a distanza, le scuole vastesi si preparano

Nella sala consiliare 'Giuseppe Vennitti' del Comune di Vasto, stamattina, l'incontro per presentare le proposte e l’impegno delle scuole per "assicurare la continuità educativa anche attraverso la didattica a distanza digitale".

Parte attiva gli istituti cittadini 'Mattei', 'Mattioli', 'Pantini-Pudente', 'Palizzi', Comprensivo 'Rossetti', Comprensivo 'Paolucci' e Nuova Direzione Didattica.

Presenti, oltre ai dirigenti scolastici, gli animatori digitali nelle persone dei professori Simona Sabatini, Filoteo Di Laudo, Emma Columbro, Aldo Maiolo, Caterina D’Ortona e Marina Iovacchini.

"Ogni istituto scolastico - si legge in una nota - manterrà i contatti con i propri studenti e proporrà già dal prossimo lunedì l’uso di una o più piattaforme (come WeSchool, Google Classroom o Edmodo) per creare delle vere e proprie classi digitali. Una soluzione concreta, grazie a contenuti multimediali e servizi pensati proprio per insegnare a distanza. Per gli istituti al momento non c’è nessun obbligo di attivare le lezioni da casa: è una scelta autonoma, per non interrompere completamente l’attività e magari non farsi trovare impreparati da future interruzioni".

“Voglio ringraziare i dirigenti, i docenti e gli studenti che in queste ore si sono messi in gioco e si stanno adoperando per garantire la continuità educativa durante la chiusura della scuola, mettendo in campo tutti gli strumenti possibili anche sperimentando iniziative mai utilizzate prima. Per dimostrare la mia vicinanza anche simbolica ogni giorno così come promosso dal MIUR, mi metterò in contatto con una classe di ogni istituto", ha dichiarato il sindaco Francesco Menna.

“Pur non occupandosi direttamente di didattica il Comune si è fatto promotore e portavoce nel suo proprio dovere di informazione di quanto sta facendo egregiamente il sistema scolastico della nostra città. Continueremo a mettere a disposizione la struttura comunale per riunioni operative e di coordinamento tra gli animatori.Inoltre verrà garantita anche l’assistenza scolastica a domicilio in favore degli alunni disabili che ne faranno richiesta “ ha aggiunto l’assessore Anna Bosco.