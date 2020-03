Fratello e sorella al 'San Pio' per il Coronavirus: "Lievi sintomi, lento miglioramento"

Sono stazionarie le condizioni dei due pazienti ricoverati presso l'unità operativa di Malattie infettive dell'ospedale di Vasto. Persistono lievi sintomi, ma il miglioramento, anche se lento, è costante, più sensibile nella donna, il cui quadro clinico iniziale era già meno preoccupante.

E' quanto si legge nel bollettino medico diramato dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

In remissione i sintomi del 32enne ricoverato a Chieti, in netto miglioramento. Non ha febbre e la prossima settimana sarà sottoposto a test di controllo.