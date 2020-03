Turismo a Vasto: sospensione della tassa di soggiorno e sostegno alla promozione della città

“Sospensione per l’anno 2020 dell’imposta di soggiorno e variazione di bilancio per realizzare una campagna promozionale turistica della città”.

Misure necessarie a giudizio di Marco di Michele Marisi, segretario cittadino di Fratelli d’Italia, che le chiede all’Amministrazione comunale “da una parte per tenere botta sin da subito a quello che è il pericolo di disdette da parte dei turisti che hanno già opzionato la nostra città prenotando il soggiorno per l’estate, dall’altra per scongiurare il crollo di prenotazioni per la stagione estiva, cosa che metterebbe a serio rischio l’economia di Vasto”.

“I danni che l’emergenza coronavirus sta provocando all’economia, tra cui quella turistica, sono preoccupanti. Oltre quelli che saranno i provvedimenti del Governo in materia fiscale, ritengo opportuno che anche gli Enti locali facciano la propria parte per mettere un freno a quella che può essere una crisi che si inserisce in un momento congiunturale già non facile. In questo senso, credo che non vi sia ulteriore tempo da aspettare per programmare una campagna promozionale della città, e per sospendere l’imposta di soggiorno per la stagione estiva 2020, quale misura per calmierare i costi di permanenza".

Per di Michele Marisi i provvedimenti proposti “comunque sono necessari al di là dei casi positivi di coronavirus della zona, perché ogni realtà deve contribuire, per l’intero Paese, a rassicurare il mercato turistico soprattutto rispetto all’immagine che l’Italia sta avendo all’estero”.

Le misure proposte vanno poste in essere anche "con una certa celerità - conclude il segretario cittadino di FdI -, insieme ad altre iniziative per le quali si rende utile coinvolgere l’intero comparto che mai come ora ha bisogno di essere sostenuto nell’interesse dell’intera città, se si pensa anche e soprattutto al dato occupazionale che è legato al settore turistico di Vasto”.