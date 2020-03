Sarà a Vasto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

"Ho avuto notizia dal Sottosegretario Gianluca Castaldi che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà in visita a Vasto il prossimo 20 aprile. Sarà un grande onore averlo ospite nella nostra città, già nota al Presidente Conte, ma mai visitata in veste ufficiale".

La dichiarazione è di Dina Carinci, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Vasto.

"Certamente - aggiunge - questa sarà l’occasione per discutere importanti questioni che riguardano il nostro territorio e che interessano la vita reale dei

cittadini vastesi: mi riferisco, in particolare, alla ZES (Zona Economica Speciale), all’ultimo miglio ferroviario e all'arretramento della SS16, problematiche di cui il Presidente Conte ha già consapevolezza, ma che potremo approfondire con lui nel corso di questo incontro speciale.

Colgo l’occasione - conclude Carinci - per ringraziare il Sottosegretario Castaldi per aver favorito questo avvenimento e ringrazio fin d’ora il Presidente Conte

per la sua disponibilità ad incontrare la nostra cittadinanza".