Solidarietà del Centro Revisioni Auto del Vastese

Ci sono anche le belle notizie, quelle fatte di solidarietà e gesti concreti, come la donazione che il Centro Revisioni Auto del Vastese ha fatto oggi all’Odv Ricoclaun. Il presidente del Consorzio di 24 autofficine, Francesco Scè ha donato 400 euro all’associazione Ricoclaun che si occupa a Vasto di clownterapia, considerando l’impegno e la passione dei clown volontari Ricoclaun nei vari reparti dell’ospedale “San Pio” di Vasto , delle case di riposo e nella casa famiglia del territorio.

E’ un gesto di stima, un riconoscimento all’operato dei tanti clown volontari Ricoclaun che donano buonumore e allegria, colorando di simpatia momenti anche difficili, mitigando stress e ansia. La clownterapia, come terapia positiva usata per affrontare la degenza in ospedale e la malattia con spirito positivo, sta diventando sempre più importante per il percorso di cura, in quanto produce un miglioramento del clima nel quale si affrontano le terapie. Il clima positivo che si crea fa bene, ai pazienti, ai loro familiari, a tutto il personale sanitario e agli stessi clown. E’ un dare, ma al tempo stesso un ricevere.

“Ciò che si conquista con un sorriso, rimane per sempre”. Gandhi