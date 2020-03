Collaborazione dei parroci per la divulgazione di informazioni

Nella Sala del Gonfalone del Municipio di Vasto, il sindaco Francesco Menna ed altri amministratori comunali hanno incontrato i parroci della città per divulgare, nel massimo spirito collaborativo, le informazioni utili alla cittadinanza per affrontare l'attuale emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

Presente anche il direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Thomas Schael, a seguito della riunione informativa promossa con le forze dell'ordine.

"Stiamo promuovendo - ha dichiarato il sindaco Menna - una costante sinergia con tutte le realtà del terzo settore.

Gli eventi sociali, agonistici e sportivi, di carattere pubblico e privato, sono stati sospesi dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato nella giornata di ieri. Ovviamente occorreva partecipare ai nostri parroci, che ringrazio per aver accolto il nostro invito, l'efficacia delle nuove norme e, soprattutto, chiedere il loro contributo per diffondere ai parrocchiani le buone norme, utili a contenere l'emergenza e il diffondersi del virus: prima tra tutte, in caso di sintomatologie caratteristiche del Coronavirus, la necessità di contattare i medici di famiglia o il numero verde della Asl (800 860 146) e di non recarsi al pronto soccorso".