Servizi comunali e centri di aggregazione, attività sospese

Il sindaco di Vasto, Francesco Menna, comunica che dalla giornata odierna e fino a nuova disposizione sono sospesi i seguenti servizi comunali:

Biblioteca Comunale “Mattioli”; Archivio Storico Comunale; Impianti sportivi comunali; Museo Civico di Palazzo d’Avalos; Centro Europeo di Studi Rossettiani; Centro socio-culturale “E. Berlinguer”; Sala della Costituzione; Sala “Aldo Moro”; Teatro “Rossetti”; Centro Diurno; Centro di Aggregazione “Zaccardi”; A.P.S. “Don Antonio Di Francescomarino.

Gli uffici comunali adotteranno dalla giornata odierna e per tutto il mese corrente, esclusivamente a titolo precauzionale modalità organizzative di funzionamento, diverse da quelle ordinarie, che di seguito sono elencate:

1) Gli uffici comunali sono aperti al pubblico nei normali orari previsti ed osserveranno alcune indicazioni operative per evitare l’affollamento;

2) In alcuni uffici è possibile che i cittadini siano invitati ad accedere uno per volta per evitare l’assembramento.

3) Invece di accedere presso gli uffici comunali è preferibile che i cittadini utilizzino canali diversi come mail e telefono.

4) Sempre per le stesse ragioni per alcune attività per esempio gli uffici demografici è consigliabile fissare degli appuntamenti per la prestazione del servizio. I cittadini potranno accedere agli uffici soltanto uno alla volta e nel contempo dovranno essere evitati gli assembramenti all’esterno degli uffici stessi.

È preferibile il contatto telefonico. Di seguito il link con numeri e indirizzi per ogni settore: http://www.comune.vasto.ch.it/index.php/organigramma