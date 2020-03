Schael a Vasto con il sindaco: "Misure per ridurre il disagio"

"Ci siamo mossi in anticipo, nella notte, in via precauzionale, per adottare misure tali da ridurre al massimo il disagio degli studenti e i timori delle famiglie, visto che il caso di Coronavirus che si è verificato a Vasto coinvolge un docente.

Abbiamo adottato provvedimenti che vanno anche oltre gli adempimenti previsti dai documenti ministeriali e regionali proprio per garantire a tutti massima sicurezza ".

Dichiarazioni all'Ansa del direttore generale della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Thomas Schael, che ha partecipato ad un incontro nella sala consiliare 'Giuseppe Vennitti' del Comune di Vasto alla presenza, tra gli altri, del sindaco Francesco Menna, di amministratori comunali, del direttore del Dipartimento Prevenzione, Giuseppe Torzi, della dirigente del Liceo Scientifico di Vasto (scuola dove insegna il docente coinvolto), Maria Grazia Angelini e di altri dirigenti scolastici cittadini.

Il paziente è stato trasportato e accolto in sicurezza all'ospedale di Vasto, dopo essere stato prelevato dal domicilio con ambulanza dotata di equipaggio istruito e attrezzato.