Barisano sulle potature: "In futuro solo diradamenti sulla nuova vegetazione"

In merito alle critiche sulle potature eseguite in Corso Mazzini, l’assessore con delega ai Servizi Manutentivi, Gabriele Barisano, evidenzia che l’eccessiva fittezza dell’impianto e una potatura di “allevamento” non adeguata agli spazi che gli alberi occupano hanno generato una vegetazione, facilmente visibile da tutti, che invade le abitazioni, oscura l’illuminazione pubblica e rende poco visibile la segnaletica stradale.

“Gli interventi adottati - spiega Barisano - consentiranno, nei prossimi anni, di effettuare sulla nuova vegetazione leggere potature, solo semplici diradamenti e raccorciamento dei rami di piccole dimensioni. Nei primi anni di messa a dimora delle alberature stradali, le potature devono guidare le piante nella crescita facendole assumere il portamento voluto tenendo conto delle esigenze legate alla sicurezza e all’ ingombro della chioma.

Ricordo inoltre - ha aggiunto l’assessore - che il Regolamento del verde è in fase di approvazione da parte dell’Amministrazione comunale. L’importante strumento è stato già visionato dalle associazioni che partecipano al tavolo dell’ambiente.

Per la salvaguardia del Pioppo nero monumentale di Piazza Rodi di Vasto Marina l’Amministrazione comunale ha incaricato un professionista che ha stilato sia una relazione fitostatica con gli interventi da eseguire. Il progetto, inviato al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, è stato approvato ed è in fase di realizzazione.

Rinnovo – ha concluso l’assessore Barisano - la mia fiducia ai tecnici che lavorano negli uffici”.