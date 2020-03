Furti nelle abitazioni, i Carabinieri diffondono le immagini

Recrudescenza di furti, negli ultimi giorni, nelle abitazioni di Vasto ed anche dei centri vicini.

I Carabinieri della Compagnia di Vasto hanno deciso di diffondere alcuni fotogrammi delle immagini riprese dalle telecamere in funzione all'interno di uno degli appartamenti presi di mira dai malviventi.

In particolare le immagini mostrano un giovane con barba e cappellino in testa e piccola torcia in bocca.

Se qualcuno dovesse riconoscere il malvivente in questione è pregato di mettersi in contatto con la Compagnia Carabinieri di Vasto chiamando il numero telefonico 0873-303100.