"Fai un saldo in centro": negozi aperti nel fine settimana a Vasto

Venerdì 5 gennaio iniziano i saldi a Vasto e torna l’iniziativa “Fai un saldo in centro”, con le aperture straordinarie nel giorno dell'Epifania e domenica 7.

“Con l’auspicio di avere un cuore della città sempre vivace ed attraente in occasione dei saldi - afferma Marco Corvino, presidente del Consorzio Vasto in Centro - ci auguriamo anche quest'anno di registrare un'ottima affluenza. Crediamo infatti che occasioni come queste siano l'opportunità giusta per concedersi qualche sfizio a prezzi imbattibili".

Il Consorzio auspica che l’iniziativa incontri il favore di tutti e possa essere un ulteriore richiamo per coloro che vorranno usufruire dell’accoglienza della nostra città nei giorni finali delle Festività Natalizie.