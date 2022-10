Sei annulli speciali di Poste Italiane per 'Vastophil'

In occasione dell’edizione 2022 di “Vastophil”, da oggi venerdì 21 ottobre fino a domenica 23 ottobre Poste Italiane ha attivato sei servizi postali temporanei con bolli speciali a Vasto.

In particolare, oggi venerdì 21 ottobre – su richiesta del Circolo Filatelico Barese – sono disponibili due annulli filatelici dedicati rispettivamente al convegno “Legalità e Giustizia” e promosso in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo e alla mostra retrospettiva in omaggio al pittore Raffaele Labarile.

Sabato 22 ottobre – su richiesta del Circolo Filatelico Numismatico Vastophil “Rino Piccirilli” – saranno invece disponibili gli annulli filatelici dedicati a Pietro Mennea nel 70° anniversario della nascita (dalle 8 alle 13) e alla mostra filatelica dedicata a Giuseppe Mazzini e Gabriele Rossetti (dalle 15 alle 20) e – su richiesta dell’Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi – al Premio Maurizio Tecardi (dalle 14 alle 19).

Domenica 23 ottobre, infine – su richiesta del Circolo Filatelico Numismatico Vastophil “Rino Piccirilli” –, dalle 8 alle 13 sarà disponibile l’annullo filatelico dedicato alla mostra filatelica intitolata a Giuseppe Spataro.

Presso lo stand, allestito nei Musei Civici di Palazzo d’Avalos, sarà possibile timbrare con gli annulli tutte le corrispondenze presentate.