Al via "La Voce del Silenzio 2.0": Laboratorio di Teatro Danza

In occasione del 25 Novembre, “Giornata Internazionale per l'eliminazione della Violenza contro le Donne”, verrà presentato a Vasto, un progetto artistico organizzato dal Centro Antiviolenza DonnAttiva della Città del Vasto e l’Associazione Dafne Onlus, in collaborazione con il Centro Danza Etoile, il Coro Polifonico Histonium, il Laboratorio di ceramica di Miriam Melle e l'Università delle Tre Età Vasto.

Il laboratorio di teatro danza sarà completamente gratuito e aperto alla partecipazione di tutti, senza distinzione di età, sesso e nazionalità, per dare voce al silenzio delle donne che subiscono violenza.

Una performance a conclusione di un laboratorio, in cui ognuno potrà essere protagonista attivo e in prima linea per dire no alla violenza contro le donne!

Il Laboratorio sarà condotto dall'insegnante Maria De Liberato, che guiderà i/le partecipanti nel percorso di creazione artistica, gli incontri del Laboratorio si terranno ogni martedì dalle 20:30 alle 22:00 presso il Centro Danza Etoile a Vasto ed avranno inizio martedì 25 Ottobre.

Se vuoi dare voce, insieme, alle donne violate, iscriviti, mandando un whatsapp al numero 3426499752, specificando nome, cognome e numero partecipanti.