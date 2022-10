Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down turbata dal tragico incidente di due giorni fa

Anche quest’anno la Giornata Nazionale delle persone con sindrome di Down, che ricorre ogni anno la seconda domenica di ottobre, doveva essere una giornata di grande festa, ma un gravissimo incidente autostradale, avvenuto due giorni fa, ha rattristato e addolorato i cuori di molti per la morte di 5 giovani con sindrome di Down, tra i 30 e i 40 anni, dell’autista del pulmino e dell’accompagnatrice.

Quindi è di sette morti il bilancio del gravissimo incidente stradale avvenuto nell'autostrada A4 all'altezza del casello di San Donà di Piave tra l'entrata e l'uscita dello svincolo di Trieste. Un pulmino dell’associazione di volontariato del Centro21 di Riccione, con a bordo sette persone ha tamponato violentemente un autoarticolato che stava viaggiando a velocità ridotta. Le vittime sono morte tutte sul colpo, solo l’accompagnatrice di 39 anni è deceduta dopo che è stata ricoverata in gravissime condizioni in ospedale. Tra le vittima anche l’ex sindaco di Riccione Massimo Pironi che dopo essere andato in pensione aveva aumentato il suo impegno di volontario.

Impossibile elencare i tantissimi messaggi di vicinanza e cordoglio espresse subito dopo l’incidente, riportiamo solo quello della sindaca di Riccione e del presidente della Regione Emilia Romagna: la sindaca Daniela Angelini, che ha proclamato tre giorni di lutto cittadino, ha dichiarato: “Profondamente sconvolta e affranta per l’immensa tragedia, insieme all’amministrazione comunale, esprimo profondo cordoglio per l’improvvisa, tragica, scomparsa di Massimo Pironi, ex sindaco di Riccione, e dei ragazzi del Cuore 21 e Centro 21, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri. Insieme a tutta la città, sconvolta da questa immane tragedia, ci stringiamo con affetto e calore alle famiglie».

Il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha dichiarato: "A nome dell'intera comunità regionale e di tutta la Giunta, esprimo la massima vicinanza e il più sincero cordoglio ai familiari delle vittime, alle persone loro vicine e alla città di Riccione: quanto successo è davvero terribile, l'Emilia-Romagna si stringe a tutti loro. Ricordiamo Massimo Pironi come uomo sempre disponibile, al servizio della sua terra e dei suoi concittadini: una perdita che lascia un vuoto

incolmabile. Ai suoi cari va il nostro pensiero commosso".

Nella giornata odierna, oltre alle tante positive iniziative programmate dalle associazioni territoriali, regionali e nazionali si sarebbe festeggiata la grandissima vittoria degli Azzurri con

sindrome di Down campioni del mondo di basket per la terza volta dopo le vittorie del 2018 e 2019. Gli azzurri, sei giorni fa, hanno battuto l'Ungheria nella finalissima dei Mondiali a Funchal, in Portogallo, con il punteggio di 36-12. Ciò ancora a dimostrazione degli ottimi risultati che i ragazzi con sindrome di Down raggiungono in ogni settore a partire dalla scuola, dallo sport e dal lavoro.

Tutta l’Arda sezione di Vasto (Associazione Regionale Down Abruzzo), i suoi dirigenti, i ragazzi e i loro genitori/familiari, i volontari e gli operatori, partecipano affranti all’immenso dolore per la tragica perdita dei cinque “nostri” ragazzi, dell’accompagnatrice e dell’autista del pulmino, esprimono la loro totale e fraterna vicinanza a tutti i familiari, all’intera associazione di volontariato Cuore21 e Centro21, a tutta la citta di Riccione.

Giuliano Giammichele (presidente A.R.D.A. sezione di Vasto O.D.V.)