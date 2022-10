Casalbordino, sono partiti i primi corsi della “Casa delle Arti”

La sede, il luogo in cui coltivare passioni e cultura, musica e arte, è la sede della Pro Loco in piazza Giovanni Paolo I di fronte la Basilica della Madonna dei Miracoli. Sede della Pro Loco di Casalbordino e, da alcune settimane, della “Casa delle Arti”. Aperta al pubblico la prima volta giovedì 15 settembre e in gran fermento.

Stanno partendo i corsi della “Casa delle Arti”, il progetto della Pro Loco in collaborazione con Guero Art Lab sta entrando nel vivo delle attività. Nei giorni scorsi sono stati resi noti i docenti dei vari corsi che, per diversi giorni alla settimana, saranno a disposizione di bambini e ragazzi che vorranno apprendere le arti della musica.

Questo l’elenco completo dei docenti:

Daniela Elisii, pianoforte

Federica Romanin, propedeutica, coro e canto

Luca Cicchitti, canto pop-rock

Attilio Perfetti, sassofoni e composizione per musiche da film

Alessandro Pensa, violino

Luca Flocco, chitarre

Davide Tenaglia, batteria e percussioni

Questi i giorni e gli orari dei primi corsi avviati:

Lunedì pianoforte 15:00 - 20:00

Martedì chitarra 15:00 - 20:00

Venerdì batteria 15:00 - 18:00

Sabato propedeutica 15:00 - 17:00

Chi è interessato alle attività e ai corsi della “Casa delle Arti” può contattare il Maestro Guerino Taresco (Guero Art Lab) al numero 3293590630.