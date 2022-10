Autismo e socialità, incontro pubblico a Vasto

Mettere al centro la salute e i diritti, fondare un’associazione e mettere a rete tantissime famiglie nel momento storico recente più difficile e drammatico che l’umanità ha conosciuto. Impegnarsi per la socialità nei mesi in cui la socialità era frantumata e “distanti ma uniti” era la stella polare della tutela di tutti. Una sfida impervia, forse impossibile, per chiunque. Solo un vulcano travolgente di passione e impegno sociale come Marie Héléne Benedetti poteva cimentarsi in questa sfida. E così nacque l’associazione Asperger Abruzzo nel settembre 2020, primo atto il convegno “Autismi e infinite possibilità” a Palazzo d’Avalos.

Sono passati due anni, frenetici e carichi di impegni, lotte, denunce, sensibilizzazione. La sfida appare vinta ma tantissime altre sono di fronte l’associazione, Marie Héléne e tante famiglie. La “festa” per i due anni di attività non può quindi che essere una “festa” di impegno, di riflessione, di condivisione attiva. L’appuntamento è sabato 8 ottobre alle 17 presso la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos per il convegno “Autismo e socialità”.

Asperger Abruzzo durante l’incontro presenterà il progetto “finanziato inizialmente da Gruppo Asperger Onlus con i fondi dell'Otto per mille valdese con l'ausilio e la grande competenza degli operatori della Cooperativa Giuliaparla ONLUS e successivamente sostenuto” dall’associazione stessa con “fondi donati dalla Regione Abruzzo”.

“Oltre le terapie c'è un mondo pieno di quelle possibilità che Asperger Abruzzo ha promesso dal suo primo convegno” sottolinea l’associazione nella presentazione dell’incontro in cui ospiteranno “i nostri referenti nazionali Gruppo Asperger, la meravigliosa Cooperativa Giuliaparla e il grandissimo Neuropsichiatra, il Dott. Riccardo Alessandrelli, una perla che la nostra Regione può vantare di avere e che purtroppo non tutte le regioni d'Italia hanno, una fortuna per i nostri figli e per tutti i ragazzi Autistici di livello 1”.

“Sarà un grande onore poter ascoltare la voce dei genitori e dei ragazzi che hanno partecipato al progetto per sentire dalla loro bocca quali benefici abbiano avuto da questo progetto – conclude la nota di Asperger Abruzzo -vi aspettiamo per festeggiare anche i 2 anni di attività di Asperger Abruzzo per poter parlare anche di tutto ciò che abbiamo apportato nella nostra regione”.