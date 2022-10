Riaprono le iscrizioni ai laboratori attoriali di Patrizia Corvino, in collaborazione dell’Associazione Vigili del Fuoco in Congedo. A partire dal 6 ottobre gli incontri ci saranno tutti i giovedì dalle ore 17 alle 19 in Via Anelli, nel locale ex Acli a Vasto.

Informazioni e prenotazioni al 3473121148