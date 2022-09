Lâ€™Unitre di Vasto presenta la sua offerta: open day a Palazzo Mattioli

In vista del nuovo anno accademico 2022/2023, l’Unitre di Vasto apre le porte al pubblico per far conoscere più da vicino le sue attività.

Mercoledì 28 settembre, dalle 17 alle 20.30, presso Palazzo Mattioli si terrà l’Open Day Unitre durante il quale i partecipanti avranno la possibilità di toccare con mano la realtà culturale e le iniziative sociali e ricreative dell’associazione.



L’ampliata offerta formativa, che comprende circa cinquanta tra corsi e laboratori in vari campi di interesse, e un fitto programma ricco di incontri, eventi e convegni sui più svariati ambiti culturali e ricreativi intendono alimentare l’interesse verso materie sia tradizionali che contemporanee con un occhio di riguardo all’impiego del tempo libero.



Saranno a disposizione dei partecipanti la brochure con l’elenco dei corsi, il calendario e il modulo d’iscrizione.



Vi aspettiamo!



Il Presidente, Elio Baccalà