L'Accademia del Grido Ã¨ pronta per il nuovo anno accademico!

L'Accademia del Grido è pronta per il nuovo anno accademico!

Le iscrizioni sono aperte e i corsi stanno per ripartire...

L'Accademia del Grido è in collaborazione con la rinomata Compagnia stabile del Molise!

Una realtà artistica e culturale solida da 10 anni, con più di 13 spettacoli all'attivo e 250 allievi fra le sedi di Campobasso, Termoli e Vasto.

Pronti per il nuovo inizio, vi invitiamo all'Incontro Informativo gratuito che si terrà giovedì 22 settembre alle 18:00 presso il Grido CineTeatro in via Madonna dell'asilo 13 a Vasto.



I nostri corsi sono rivolti ai bambini, agli adolescenti e agli adulti di ogni età che desiderano vivere l'esperienza del palcoscenico come percorso di crescita.

Un corpo docenti prezioso e professionale che prevede un percorso accademico della durata di tre anni (facoltativi), ognuno dei quali suddiviso in due fasi: laboratorio e preparazione dello spettacolo finale.

Le iscrizioni sono a numero chiuso e il corso di recitazione inizierà i primi di ottobre.



Vi aspettiamo!

Maggiori info:

346 8938206

info@gridocineteatro.it