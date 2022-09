Protezione Civile Casalbordino e Paglieta nelle Marche in soccorso delle popolazioni alluvionate

Prosegue instancabile e generosa l’attività dei gruppi di Protezione Civile nel nostro territorio. E si conferma l’importanza del coordinamento e dell’unione tra gruppi di comuni diversi. Dopo un fine settimana frenetico per emergenze nel nostro territorio l’impegno più grande è il supporto alle popolazioni alluvionate delle vicine Marche.

Venerdì pomeriggio i gruppi coordinati di Casalbordino e Paglieta si sono mobilitati in supporto ai volontari di Monteodorisio nello spegnimento di un incendio, sabato tra Casalbordino, Villalfonsina e Torino di Sangro numerosi sono stati gli interventi per la rimozione di alberi caduti per il forte vento e la messa in sicurezza delle strade. Questa mattina alcuni volontari del gruppo di Casalbordino “Madonna dell’Assunta” e del distaccamento di Paglieta sono partiti per Senigallia.

Alla partenza il sindaco di Casalbordino Filippo Marinucci e l’intera giunta, presenti la vicesindaca Carla Zinni e gli altri assessori Paola Basile, Amerigo Tiberio e Umberto D’Agostino, hanno salutato i volontari in partenza presso la sede della Protezione Civile di Casalbordino. “Oggi abbiamo salutato i volontari di protezione civile di Casalbordino e del distaccamento di Paglieta, i quali sono in partenza per Senigallia al fine di dare supporto nell'emergenza che ha messo in ginocchio la regione Marche – hanno dichiarato il sindaco Marinucci e l’Amministrazione Comunale sulla pagina facebook istituzionale – Buon lavoro a voi tutti”.

