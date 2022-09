Murales realizzato dall’Avis Vasto a Fresagrandinaria

È stato realizzato un progetto di rigenerazione urbana a Fresagrandinaria con la realizzazione da parte dell’Avis di Vasto di un grande e coloratissimo murales, in Via Chiaffredo Bergia, inaugurato il 3 settembre.

“Ringrazio a nome di tutta l’associazione”, ha commentato il Presidente Avis Vasto, Antonio Pietroniro,”il Sindaco e l’amministrazione comunale per la disponibilità al progetto e per aver condiviso i nostri valori e i ragazzi dell'Anffas Vasto per aver dato vita a questa bellissima opera.”

La street art rappresenta con un linguaggio e una forma contemporanei e coinvolgenti il sentimento che anima il donatore di sangue: l’amore per la vita e, con esso, la generosità di donare. L’opera, donata dall’Associazione al paese lascia una traccia vivida del sentimento dei donatori di sangue e del loro ruolo all’interno della comunità.

“La soddisfazione e la felicità di questi ragazzi che l'hanno realizzato, è anche la nostra”, ha commentato il sindaco di Fresagrandinaria Lino Giangiacomo. “Un grande ringraziamento all’Avis Vasto per questa opera di street art che diventa decoro urbano e lancia al tempo stesso un importante messaggio di condivisione, di dono, di solidarietà.”