Cani salvataggio in spiaggia, tecniche e dimostrazioni a Vasto Marina

Tre cani salvataggio, splendidi esemplari della Sics, Scuola Italiana Cani Salvataggio, i protagonisti della mattinata formativa e di esercitazioni organizzata sulla spiaggia di Vasto Marina in collaborazione con La Compagnia del Mare Lifeguard, che si occupa del servizio di assistenza bagnanti, e la Guardia Costiera di Vasto.

In primo piano le tecniche di salvataggio messe in atto dai bagnini del sodalizio e dai cani guidati dai loro istruttori, al cospetto di tanti presenti che hanno apprezzato, e non poco, le dimostrazioni proposte.

L'iniziativa si è tenuta nel tratto di mare tra i lidi La Luccioletta e La Scogliera.