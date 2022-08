Positivo il riscontro organizzativo per i 100 i volontari che hanno aiutato il COC nell’evento Jova Beach Party

Sono terminati i due giorni dedicati all’evento Jova Beach Party. In tantissimi hanno lavorato affinché tutto andasse bene, tra questi ci sono i 100 volontari che hanno voluto dare il proprio aiuto al COC di Vasto con il coordinamento dei volontari da parte di Angelo Marzella.

Divisi in due giornate e in tre turni, sparpagliati in varie postazioni, da Vasto Città alla Stazione Vasto San Salvo, hanno avuto il compito di dare le informazioni a tutti e facilitare l’afflusso e il deflusso di tutti coloro che hanno partecipato agli eventi del 19 e 20 agosto.

“Grazie di cuore a tutti quanti”, è il commento del Sindaco di Vasto, Francesco Menna. “Siete stati preziosi, instancabili ed affidabili! È stato un onore, ancora una volta, poter essere di supporto alla nostra città con gente disponibile, proattiva, collaborativa ed anche gioiosa. Per dirla alla Jova… il più grande spettacolo dopo il Bing Bang siete voi!!”