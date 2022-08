“Emozioni in Musica” è l’evento organizzato dall’Associazione Culturale “Il Golfo delle Idee” che si terrà domenica 21 Agosto alle ore 21,30 presso il Chiostro Ex Curia Arcivescovile di Vasto. Una serata dedicata al cantautorato italiano e straniero con la conduzione a cura di Loredana Lammanda. Durante la serata la Dance Passion di Rosetta si esibirà con delle coreografie per allietare l’evento. Degustazione di gelato a fine serata.

Ingresso 6€. Info: 3495342331, 3280884525.