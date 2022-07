Italia Nostra del Vastese in collaborazione con il Consorzio Vivere Vasto Marina propone giovedì 28 luglio alle ore 18,30 un’escursione coi piedi in acqua per conoscere l’antico porto di Histonium nel Parco Archeologico sommerso di Vasto Marina.

L’escursione avrà la durata di 1h e 30 minuti, è rivolto a tutti

L'escursione potrebbe non avere luogo o essere rimandata a causa delle condizioni meteo. (Gli iscritti saranno tempestivamente avvisati tramite WhatsApp).

È obbligatoria l’iscrizione tramite WhatsApp al 348 3576711. E’ richiesto un contributo di 5 euro. Il sito per la sua manutenzione e per la ricerca non riceve finanziamenti da nessuno se non dai partecipanti alle attività organizzate da Italia Nostra del Vastese in collaborazione col Consorzio Vivere Vasto Marina.

L’appuntamento è alle ore18:30 all'estremità nord della spiaggia di Vasto Marina, lungomare Ernesto Cordella, dov'è la sbarra che interrompe la carrabile.

Coordinate per il navigatore o per Maps: 42°06'28.8"N 14°43'03.3"E.

Per l’equipaggiamento è consigliato indossare costume da bagno e scarpe da scoglio o zoccoli di gomma con cinghia (sabot), vecchie scarpe, ecc... (in alcuni tratti il fondale è coperto di ciottoli).

Sintesi storico – archeologica: Il tratto della costa vastese compreso tra il Monumento alla Bagnante e il trabocco “Concarerelle” conserva numerosi ed importanti resti archeologici risalenti a circa duemila anni fa, quando sulla collina dove oggi si trova Vasto sorgeva la città romana di Histonium.

Alcuni resti sono visibili lungo la spiaggia, spesso mimetizzati o nascosti tra gli scogli, altri furono rinvenuti durante la costruzione della ferrovia (all’incirca tra il 1860 ed il 1870) ed altri ancora oggi si trovano sott'acqua, a pochi metri dalla riva.

Queste evidenti presenze archeologiche indicano l'esistenza di un abitato costruito a diretto contatto col mare: l’ipotesi più probabile è che si trattasse di un centro portuale, sorto in funzione dei traffici mercantili di Histonium e parzialmente sommerso dalle acque marine in un’epoca non ancora definita dagli studiosi.

Dal 2017 la sezione di Italia Nostra del Vastese continua la ricerca scientifica sul sito in collaborazione con la Parsifal Società Cooperativa di Vasto ed organizza escursioni guidate, accessibili a chiunque sia in grado di usare maschera e boccaglio per poter ammirare i suggestivi resti archeologici sommersi che si trovano a una profondità massima di un paio di metri.

Dal 2020 le visite guidate sono organizzate in sinergia con il Consorzio di operatori commerciali e turistici “Vivere Vasto Marina”