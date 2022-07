Come aiutare gli animali ad affrontare le ondate di caldo estivo

Le temperature ormai stabilmente sopra la media mettono alla prova un po’ tutti, anche gli animali. Con qualche piccola accortezza, però, è possibile aiutare anche loro a sopportare le ondate di caldo estivo.

Ecco i consigli dell’associazione “Amici di Zampa”.

“Date le elevate temperature potreste incombere in un colpo di calore nel vostro cane. Che cosa dobbiamo fare in questi casi? Non bagnare il cane!!! La prima cosa che ci verrebbe da fare è gettare acqua fredda sul cane. Questo in realtà non lo aiuta ma potrebbe addirittura peggiorare la situazione, perché il cane non riesce a termo regolarizzare il suo corpo tramite la pelle, ma la termoregola attraverso i polpastrelli, la zona ascellare, quella inguinale e la lingua. In primis bisogna portare il cane in una zona ombreggiata dove ovviamente non venga ulteriormente aumentata la sua temperatura. Prendere dei ghiaccioli o comunque cose estremamente fredde (siberine, bottigliette di acqua congelate, etc) e posizionarle sotto i polpastrelli, sotto le ascelle e sotto la lingua. Questo farà sì che il cane lentamente abbassi la temperatura e l'ultima cosa da fare è portarlo immediatamente da un medico veterinario. Ricordate anche di non portare a spasso i vostri pelosetti nelle ore più calde, l'asfalto è bollente e loro non hanno scarpe!”