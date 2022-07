Concorsi Gionata Coladonato e Gino De Sanctis: tutti i vincitori

Un abbraccio ideale carico di commozione e ricordi, nelle parole del presidente della Pro Loco di Casalbordino Nicola Tiberio e del sindaco di Casalbordino Filippo Marinucci, ha dato avvio alla cerimonia di premiazione dei concorsi di fotografia e poesie in memoria di Gionata Coladonato e Gino De Sanctis. Ricordi personali e, allo stesso tempo, collettivi per due persone che sono stati colonna della cultura e della comunità. Sono stati e lo sono ancora perché le loro forti personalità sono idealmente ancora presenti tra noi.

I due concorsi di poesia, lanciati dalla Pro Loco di Casalbordino, ne sono testimonianza. Un filo ideale unisce il passato, e i suoi ricordi, e un presente sempre vivo proiettato verso il futuro. Cercando sempre di valorizzare le ricchezze e le bellezze di tanti angoli di Casalbordino e le peculiarità del dialetto. E l’importanza di preservare e portare avanti il vernacolo, la cultura locale, le radici della comunità, sono stati uno dei temi su cui si è soffermato il primo cittadino ed al centro del saluto iniziale del vicesindaco Carla Zinni, intervenuti a nome dell’amministrazione comunale.

La cerimonia si è tenuta presso Largo Palazzo Furii, suggestiva cornice e uno dei luoghi che l’estatissima 2022 promossa dal Comune di Casalbordino permette di valorizzare e riscoprire per cittadini e turisti. È uno degli obiettivi del calendario eventi di quest’estate, significativamente chiamato esattissima, come sottolineato dall’assessore al turismo Paola Basile (assente per motivi di salute) durante l’iter di realizzazione e la presentazione pubblica: coinvolgere e valorizzare tutto il territorio, dalla riviera al centro storico in cui si trova Palazzo Furii. Un calendario su cui l’assessorato al turismo molto ha impegnato e punto di forza in questi mesi.

Presenti alla cerimonia i familiari di Gino De Sanctis e di Gionata Coladonato: Giovina Di Paolo e Umberto De Sanctis (moglie e figlio di Gino De Sanctis) e Rino Coladonato (fratello di Gionata Coladonato). Tra i momenti più significativi e clou della serata la speciale premiazione per Antonella Iannucci, straordinaria poetessa casalese che con sensibilità e profondità d’animo nei suoi libri e nelle sue opere è tra le personalità più importanti e rinomate della cultura casalese. In paese e non solo.

I due concorsi hanno registrato una forte partecipazione femminile e significativa anche la percentuale di persone non casalesi. Da Vasto a comuni più distanti. Che sono riusciti, in foto bellissime, a valorizzare e trasmettere le bellezze del territorio.

Questi i vincitori del concorso fotografico, alla prima edizione, Gionata Coladonato designati dalla giura presieduta dal presidente della Pro Loco Nicola Tiberio e composta insieme a lui da Costanzo D’Angelo, Fabio Moretta, Carla Zinni e Emilia Cieri:

1 - VALORI RAFFAELLA - Casalbordino con la foto intitolata “Risveglio”

2 - FALCONIO ANGELICA - Casalbordino con la foto intitolata “Avvolta in un abbraccio della Maiella”

3 - ERMAKOVA LIUDMILA - Pollutri con la foto intitolata “Barche”

Questi i vincitori delle due sezioni del concorso di poesie, giunto alla seconda edizione, Gino De Sanctis designati dalla giura presieduta dalla prof.ssa Rosa Lucia Tiberio della Pro Loco di Casalbordino e composta insieme a lei dal prof. Giovanni Tiberio, dal prof. Savino Bucci, da Giovina Di Paolo, dalla poetessa Antonella Iannucci e da Carla Zinni:

1 – D’Annunzio Samantha - Vasto con la poesia intitolata “Sei il mio cuore”

2 – Righi Paola – Casalbordino con la poesia intitolata “Sono qui”

3 – Scutti Diana – Roccascalegna con la poesia intitolata “Alba”

Sezione poesie dialettali

1 – Salvitti Lucia con la poesia intitolata “A frateme”

2 – Spagnoli Maria Clotilde con la poesia intitolata “Paese me”

3 – Della Rovere Antonio con la poesia intitolata “Gino”

Durante la cerimonia, accompagnata dalla musica di Fabrizio Masciotta, a tutti i partecipanti è stato rilasciato un attestato da parte della Pro Loco e ai primi tre classificati un piatto decorato a mano realizzato in occasione di questo concorso. Al termine della serata il presidente della Pro Loco ha dato appuntamento ai prossimi eventi a partire dalla presentazione del libro del prof. Silvestro Pachioli, nell’ambito del ciclo letterario “Dialoghi erranti”, “Dalle Ande agli Appennini. La favolosa storia del pomodoro” il 21 luglio alle 21.30 presso il Giardino Famiglia Tallarino in Località Miracoli.