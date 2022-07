La Sezione di Vasto dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato al Raduno nazionale di Pontedera

La Città del Vasto è stata presente all'ottavo raduno nazionale dell'Associazione Nazionale Polizia di Stato che si è svolto a Pontedera il 25 e 26 giugno scorsi.

"Insieme per dare valore ai valori": questo il titolo della due giorni di raduno ricchi di eventi per ricordare l'importanza delle attività dell'ANPS nel coltivare la memoria della Polizia di Stato e nel supporto quotidiano dei volontari al sistema della Protezione Civile Nazionale.

La sezione ANPS di Vasto, guidata dal Presidente Matteo Marzella, è stata tra le delegazioni più numerose a prendere parte alle molteplici attività che hanno avuto luogo: la sfilata all'interno dello stadio comunale della città dove sono stati resi gli onori al Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Lamberto Giannini, presente all'evento.

Hanno sfilato i componenti della Banda Musicale, a Bandiera della Polizia di Stato, i Commissari della Scuola Superiore di Polizia di Roma e degli Agenti della Scuola di Polizia di Spoleto, gli atleti del Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro e delle sezioni provinciali dell'ANPS, intervenute da tutto il territorio nazionale. Il prefetto Giannini nel suo discorso ha dichiarato che “questa è un'iniziativa che dà l'opportunità di ricordare un impegno che viene profuso quotidianamente in tutti questi anni da 186 sezioni e da oltre 38mila soci che operano sia in Italia che nel mondo. L'associazione è un elemento importante della Polizia di Stato che custodisce la sua storia e la sua identità valoriale”.

Marzella ha definito la partecipazione della Sezione al raduno nazionale come "un'occasione unica di crescita per il nostro sodalizio che tanto si prodiga nella società vastese. Testimonianza ne è la partecipazione ufficiale della Città del Vasto al raduno attraverso la presenza dell'Assessore alla Cultura, al Welfare e all'Inclusione Sociale, Nicola Della Gatta, in rappresentanza del Sindaco Francesco Menna".