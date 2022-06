I Cellanti di Radio Vaticana intervistano i Malati Immaginari per il Concerto Live nel carcere di Vasto con la Ricoclaun

Nel programma radiofonico di Radio Vaticana “I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere”, domenica 26 giugno è andata in onda l’intervista dei giornalisti Davide Dionisi e Roberta Barbi a “I Malati Immaginari”, Dario Parascandolo e Laura Trivilini ,per evidenziare, nel programma che punta a valorizzare e diffondere la conoscenza delle iniziative messe in atto nelle case circondariali italiane, l’esperienza del Concerto Live tenutosi il 16 giugno nella Casa Circondariale di Vasto con la presenza del duo musicale insieme alla ODV Ricoclaun, grazie alla disponibilità del direttore della Casa Circondariale di Vasto Giuseppina Ruggero e l’attiva collaborazione organizzativa di Maria Giuseppina Rossi, funzionario giuridico-pedagogico della struttura, alla presenza dell’ Assessore all’inclusione Sociale Nicola Della Gatta.

Nella puntata del 26 giugno nel programma “I Cellanti” si è parlato dello spettacolo nella Casa di reclusione di Paliano, in provincia di Frosinone, la testimonianza di Vincenzo Prisco, amministratore unico delle residenze psichiatriche, l’esperienza di AnnamariaRepichini nella casa di reclusione di Rebibbia e il concerto nella casa circondariale di Vasto.

L’Odv Ricoclaun insieme alla band hanno voluto offrire agli ospiti del carcere un’occasione di svago e scambio, a conferma che la clownterapia e la musica sono un linguaggio universale, capace di unire e quindi anche di gettare ponti colorati di unione e condivisione tra “dentro” e “fuori”.

"Per quanto avvezzi alle interviste”, commentano Dario e Laura, “è stata la nostra prima volta in una radio dal così ampio pubblico. Roberta e Radio Vaticana ci hanno accolto con gentilezza e professionalità istaurando un ponte emotivo tra noi. In più avevamo la responsabilità di parlare a nome di Ricoclaun, con la quale abbiamo un rapporto a doppia mandata. Ogni cosa che ci accade è per noi sempre una sorpresa, e per questo noi ringraziamo la Mano Invisibile che ci guida prestando la nostra musica in ogni situazione che possa portare sollievo e spensieratezza a chi è stato meno fortunato di noi, come di recente nel carcere di Vasto, la nostra città".

Nel Podcast l’intera puntata del 26 giugno, l’intervista a I Malati Immaginari è a 13,20.

https://www.vaticannews.va/it/podcast/rvi-programmi/il-cellante/2022/06/i-cellanti-26-06-2022.html