Si ricostituisce il Comitato Feste a Monteodorisio

“È vero, qualche settimana fa avevamo rassegnato le dimissioni per consentire al nuovo comitato feste di costituirsi e adoperarsi per l’organizzazione della festa della Madonna delle Grazie, nella tradizionale cornice del primo fine settimana di settembre. Tuttavia, ci preme evidenziare come recentemente abbiamo appreso la notizia della mancata costituzione del nuovo comitato. Così, spinti dal senso del dovere, ma soprattutto consapevoli del rischio che senza volontari si pone in una condizione di dubbio la festa della Madonna, abbiamo deciso di rimetterci in gioco ancora una volta, accogliendo con entusiasmo nuove persone disposte a lavorare per l’organizzazione della festa. Siamo già al lavoro per stilare il programma. L’imperativo è non abbandonare le tradizioni, ma per poter realizzare questo ambizioso progetto abbiamo bisogno del contributo di tutti, ponendo al centro la spiritualità e la grande devozione.”

Queste le parole del Presidente Luigi Vitelli in una nota.

A comporre il neo sodalizio sono:

Luigi Vitelli (presidente)

Patrizia Vitelli

Graziano Vitelli

Francesca Monteferrante

Daniela Delle Monache

Martina Giovine

Sara D’Oria (vicepresidente)

Sabina De Cinque

Debora Molisani

Tutte le informazioni relative al programma, che è in fase di preparazione, verranno divulgate dallo stesso Comitato.